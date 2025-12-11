Perseguição no sul do mundo

Livro de Guilherme Calderipe retrata perseguição ao criminoso que chefiou a principal facção do Sul do Estado Editora Giostri / Divulgação

A perseguição ao bandido mais procurado da Zona Sul do Rio Grande do Sul é o tema de Operação Meia-Noite, livro de estreia do delegado Guilherme Calderipe, da Polícia Civil gaúcha. A obra será lançada nesta quinta-feira (11), em Porto Alegre.

Calderipe hoje atua na Capital, na Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública (Dercap), mas começou na profissão na região de Pelotas, em 2010. Foi ali que testemunhou o nascimento de uma facção originária dos presídios e que logo ganhou as ruas das cidades do extremo sul do Estado. Hoje ela é a mais importante daquela zona.

Com ritmo ágil e tensão crescente, o livro é uma montanha-russa de assaltos e homicídios. Descreve como um delegado recém-empossado, Vicente Landarte, é desafiado a resolver os casos. Calderipe fez opção de mudar nomes de pessoas e das organizações criminosas, mas é tudo baseado em fatos reais. Na época ele estreava na carreira como delegado da Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Pelotas (atual Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - Draco).

O livro reconstitui a guerra pela disputa do comando do crime organizado no Sul do Estado e a caçada ao homem que protagonizou a escalada de violência. A história começa quando o criminoso foge do presídio. E continua com uma segunda fuga dele, que realmente aconteceu e foi espetacular, quando um caminhão foi jogado contra o muro de um presídio e vários presos, que tinham serrado grades, conseguiram escapar em meio ao tumulto.

A escapada deu início a um sangrento acerto de contas no submundo, entre os que estavam presos até então e um grupo que atuava nas ruas. E acabou resultando no surgimento de uma facção rival. Com assaltos e homicídios em alta, a pressão recai sobre o delegado iniciante. O livro traz muito da atmosfera tensa das delegacias, dos debates sobre como encurralar os bandidos e também a pressão por resultados que os servidores sofrem da sociedade.

Calderipe atua desde aquela época em investigações complexas e no enfrentamento ao crime organizado. O que permite a ele relatar com autenticidade o universo retratado na obra.





Serviço

O que: lançamento de Operação Meia-Noite, livro de estreia de Guilherme Calderipe, pela editora Giostri

Data: Quinta-feira, 11/12

Horário: 19h às 21h

Local: Livraria Santos _ Galeria Casa Prado

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 148, loja 6 _ Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS