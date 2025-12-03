Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

América Latina
Análise

Maduro tem rotina de fugitivo em seu próprio país

Cotidiano é de troca de endereços e celulares várias vezes ao dia, por temor de ser assassinado pelos Estados Unidos. São precauções contra ataque com mísseis ou forças especiais

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS