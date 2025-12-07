Integrantes de torcida organizada ameaçaram de morte dirigente do Inter

Drogas e arma foram encontrados na residência de um suspeito Policia Civil / Divulgacao

Ameaças de morte a um dirigente do Sport Club Internacional e seus familiares motivaram os cinco mandados judiciais cumpridos pela Polícia Civil na manhã deste domingo (7). Dois suspeitos de fazer xingamentos e prometer atos violentos contra integrantes da direção do clube foram identificados e estão proibidos de frequentar estádios por seis meses. Os policiais tinham pedido proibição por um ano, mas o prazo concedido foi metade do requisitado.

Os dois homens são frequentadores da Guarda Popular, uma das mais antigas torcidas organizadas do Sport Club Internacional. Fundada em 2004, ela é conhecida como o maior movimento de torcedores do clube gaúcho e comparada com as barras bravas mais influentes do mundo.

As ameaças foram feitas por WhatsApp e Instagram, em nome dos próprios torcedores, que não tentaram ocultar sua identidade. As intimidações começaram após o Internacional perder de 5 a 1 para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. E pioraram após nova derrota do clube, 3 a 0 para o São Paulo, na semana passada.

"O Inter vale muito mais que a vida de vocês", dizia uma das mensagens. Em outra, a ameaça era direcionada a familiares do dirigente.

Os policiais localizaram um dos autores das ameaças e ele não negou ter enviado as mensagens. Alegou ter agido por impulso, no calor da emoção. Ele tem registros criminais por ameaça, dano, lesão corporal e posse de entorpecentes e saiu do sistema prisional recentemente.

O outro torcedor identificado possui histórico de ocorrências recentes por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ameaças. No endereço dele, os agentes encontraram um revólver, munições e drogas, mas o alvo não foi localizado. Esse suspeito foi alvo de tentativa de homicídio, recentemente.

A Guarda Popular se assemelha às barras bravas argentinas em alguns movimentos, como ritmo predominante da cumbia argentina em seus cânticos, proporcionado por instrumentos específicos, como bumbos de murga (ritmo castelhano) e instrumentos de sopro. Copiam também o modelo argentino na disposição e no modelo das faixas e bandeiras na arquibancada. A torcida foi formada por antigos frequentadores da Coreia, o setor mais próximo ao campo e que tinha os preços mais baixos para os torcedores.