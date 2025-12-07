Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Futebol
Análise

Integrantes de torcida organizada ameaçaram de morte dirigente do Inter

Dois identificados pela Polícia Civil são frequentadores da Guarda Popular, um dos mais antigos e aguerridos movimentos de fãs futebolísticos do Rio Grande do Sul

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS