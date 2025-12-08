Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

Esquerda tem dificuldades de propor penas mais duras contra o crime

Campo tem o desafio de se sintonizar com anseios populares por punições mais rígidas e redução nos benefícios para criminosos

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS