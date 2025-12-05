Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

Denarc anuncia recorde na apreensão de drogas

Foram mais de 14 toneladas de entorpecentes apreendidas em 2025, além de 226 veículos e 262 armas. Parte da contabilidade inclui colaborações da BM e PRF

Humberto Trezzi

