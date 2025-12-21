Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Geopolítica
Análise

Como militares brasileiros se preparam para possível conflito entre EUA x Venezuela

Exército atua em três frentes em Roraima, ponto nevrálgico na fronteira venezuelana. Temor maior é do aumento no êxodo de refugiados ou a penetração de tropas em território brasileiro

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS