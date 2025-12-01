Em 2024 EUA apreenderam um avião usado por Maduro (foto) MIGUEL GUTIERREZ / AFP

No sábado (29) um Airbus A-319 usado por Nicolás Maduro pousou em Santa Helena de Uairén, cidade venezuelana próxima à fronteira brasileira. Bastou isso para a mídia questionar se seria uma fuga do autoritário presidente da Venezuela para território brasileiro, onde certamente encontraria asilo político. Afinal, se até o ditador direitista paraguaio Alfredo Stroessner passou seus últimos anos de vida numa confortável mansão em Brasília, após ser derrubado, é fácil adivinhar como seria bem recebido no Brasil o herdeiro dos sonhos de uma esquerda revolucionária na América Latina.

Zero Hora me enviou à Venezuela em 2012 para a cobertura da última eleição de Hugo Chávez, mentor e antecessor de Maduro. Fiquei impressionado com várias coisas. É inegável que os venezuelanos pobres foram muito beneficiados por programas sociais, sobretudo alguns copiados dos brasileiros. É o caso do Gran Misión Viviendas (equivalente ao Minha Casa Minha Vida), Tarjeta de La Patria (Cartão da Pátria, parecido com o Bolsa Família) e Barrio Adentro (similar às Unidades Básicas de Saúde brasileiras).

E vi o quanto o regime mantém tudo e todos sob controle. Como repórter estrangeiro, fui acompanhado por funcionários governamentais em todos lugares em que passei. Tive de dar muita explicação e meus entrevistados foram monitorados. Questionar o governo chavista era (e ainda é) perigoso e um exemplo são os prisioneiros políticos na Venezuela.

Mas o chavismo, após duas décadas e meia sem alternância de poder, está desgastado. Maduro está caindo de Maduro? O cenário indica que isso pode acontecer. Donald Trump declarou no sábado que o espaço aéreo venezuelano está fechado pelos EUA. O presidente norte-americano não tem autoridade para isso, mas quem diz que ele se importa? Teria avisado antes Maduro, por telefone, e sugerido exílio na Rússia.

O certo é que há três meses cresce a frota naval dos EUA no Caribe. Cerca de 15 mil militares estão na região, em uma base em Porto Rico e em ao menos nove navios de guerra. Entre eles, o maior e mais poderoso porta-aviões do mundo e um submarino nuclear. Desde o início de setembro, os militares americanos bombardearam mais de 20 barcos próximo à Venezuela, deixando um rastro de 83 mortos, todos traficantes, segundo Trump. Em 2024 os EUA inclusive apreenderam dois aviões usados por Maduro, quando se encontravam no Exterior. É pressão constante.

Mas a história mostra que nem sempre a supremacia militar derrota militâncias apaixonadas por uma ideologia. Os vietnamitas são exemplo disso, ao implantar um regime socialista, mesmo lutando mais de década contra a maior máquina de guerra da história, a dos EUA. Os norte-americanos continuam liderando a força bélica no planeta, mas ainda acho que uma invasão fortaleceria Maduro. Mais provável é que caia por um golpe de Estado ou opte por uma fuga, como se cogitou no fim de semana.