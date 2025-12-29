Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Política
Análise

Bolsonaristas descobrem da pior maneira que afinidade ideológica não é tudo

Condenados se mostram surpresos ao serem presos em países com governos de direita, como Itália, Paraguai e Argentina

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS