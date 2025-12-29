Bolsonaristas descobrem da pior maneira que afinidade ideológica não é tudo

Alguns condenados pelas depredações de 8 de janeiro de 2023 buscaram refúgio na Argentina de Javier Milei e foram presos Joedson Alves / Agência Brasil / Divulgação

O Brasil acompanhou a fuga rocambolesca de um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no governo de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, preso sexta-feira (26) no Paraguai após fugir com documentos falsos. O destino almejado era El Salvador. Era uma tentativa de escapar dos 24 anos de reclusão a que foi condenado por participação em tentativa de golpe em 2022. Não deu certo, foi expulso do país vizinho e está agora num presídio.

Silvinei Vasques (de verde) ao ser preso pela polícia paraguaia Dirección Nacional de Migraciones / Divulgação

É mais um bolsonarista condenado que achou que poderia se dar bem ao rumar para um país com governo de direita, como o Paraguai (e El Salvador). Ao que parece, os laços da extrema-direita internacional são relativos e foragidos descobrem isso de maneira desagradável.

Carla Zambelli, em audiência parlamentar após ser presa na Itália YouTube@camaradosdeputadosoficial / Reprodução

É o caso da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Sentenciada a 10 anos de reclusão por pagar um hacker para invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsear documentos, ela fugiu em abril para a Itália. Pesava na decisão o fato de os italianos serem governados por uma primeira-ministra apoiada pela extrema-direita. Não funcionou. A parlamentar foi presa pela polícia italiana em julho e desde então está numa penitenciária nos arredores de Roma, onde diz ter sido agredida três vezes. Decidiu renunciar ao mandato após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar sua cassação. O Brasil pede a extradição dela, que está condenada também em outro processo (por perseguir armada um eleitor adversário).

Outros que podem ter confundido afinidade ideológica com garantia de liberdade são 181 brasileiros que solicitaram asilo político na Argentina, muitos dos quais envolvidos nos distúrbios antidemocráticos registrados em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Imaginaram que a eleição do direitista Javier Milei para a presidência argentina daria a eles o status de perseguidos e tranquilidade. Só que, em novembro de 2024, o juiz federal argentino Daniel Rafecas ordenou a prisão de 61 condenados pela tentativa de golpe no Brasil e que foram rastreados pela polícia argentina. No mesmo mês cinco deles foram presos e sua extradição para território brasileiro já foi determinada, embora ainda não cumprida. A última esperança deles é que Milei lhes conceda asilo, decisão que pode demorar anos. Tudo indica que os tratados entre países continuam acima das simpatias políticas.



