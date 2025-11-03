Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Rio de Janeiro
Análise

Sem praia, sem shopping, mas com fuzil

Opção do tiro na cabeça venceu o debate sobre a ação policial mais letal já ocorrida no país. Mas ainda continua o desafio de impedir que jovens da periferia sejam atraídos pela oferta do dinheiro fácil propiciada pelo tráfico

