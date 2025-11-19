PF age contra neonazistas que teriam criado falsos nudes de senadora e deputada

A Polícia Federal age nesta quarta-feira (19) contra criminosos que forjaram imagens íntimas falsas de uma senadora e de uma deputada federal, por meio de inteligência artificial. A Operação Rosa Branca cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal em Lajeado, no Vale do Taquari, onde os suspeitos foram rastreados.

As parlamentares vítimas não são do Rio Grande do Sul, mas os autores dos crimes seriam. As medidas judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS. Os alvos são jovens na faixa dos 25 anos, sem antecedentes criminais.

O inquérito policial teve início a partir de procedimento instaurado pela Polícia Legislativa do Senado Federal, que indicava supostas postagens indevidas em redes sociais. As investigações revelaram que os investigados usaram inteligência artificial para produzir imagens de “deepnude” das parlamentares.

A PF constatou que os investigados se valiam de sistemas de inteligência artificial para gerar imagens manipuladas, retratando parlamentares sem roupa. As fotos, de acordo com a corporação, eram divulgadas como se fossem reais, caracterizando exposição indevida da intimidade. Os nomes das parlamentares vítimas não foram divulgados. O colunista apurou que uma das vítimas do perfil falso é a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Em fevereiro deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui no Código Penal o crime de manipular, produzir ou divulgar conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia de inteligência artificial e outros meios tecnológicos. A punição prevista é de reclusão de 2 a 6 anos e pode ser aumentada de 1/3 até a metade se a vítima for mulher, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência.

Além das falsificação feita, o perfil dos investigados pela PF, nas redes sociais, apresenta simbologia representativa de "superioridade" racial, alusão ao nazismo e diversas postagens de cunho racista.