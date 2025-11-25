Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Saga missioneira
Análise

"Os guaranis não serão esquecidos", assegura secretário da Cultura

Eduardo Loureiro comenta coluna sobre pobreza dos indígenas das Missões e enumera projetos que contemplam os habitantes originários daquela região

