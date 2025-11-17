Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Julgamento em Brasília
Análise

O xadrez político da prisão de Bolsonaro

STF tem de se equilibrar entre a pressão por colocar ex-presidente numa penitenciária, a saúde dele, a idade avançada e o destino que outros políticos tiveram após condenação, como Lula

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS