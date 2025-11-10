Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Vidas abreviadas
Análise

O lema onde o tráfico e o rock se encontram

Mortes em confronto com policiais ou rivais no crime vão continuar acontecendo aos milhares porque venda de drogas dobra os ganhos (e os riscos) para os adolescentes. Eles vivem rápido e morrem jovens

Humberto Trezzi

