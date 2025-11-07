EPTC usa nova tática para conter o furto de cabos, que triplicou

Novos rolos de cabo de alumínio chegaram esta semana em Porto Alegre, para uso da EPTC Gustavo Roth/EPTC / Divulgação

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) intensificou a substituição de cabos de energia dos semáforos de Porto Alegre, feitos predominantemente de cobre, por feixes de fios de alumínio. Após meses de espera devido à alta demanda em todo o país, que impactou o fornecimento do material, a estatal recebeu um novo lote de 10 mil metros de cabos de alumínio esta semana.

A ideia é tornar menos atrativo o produto visado pelos ladrões.

Conforme pesquisa feita por esse colunista junto a vendedores de sucatas, o quilo de cobre varia de R$ 45 a R$ 49, enquanto o quilo de alumínio varia de R$ 4 a R$ 12.

Novos cabos são formados por diversos feixes de fios de alumínio, que derretem junto com a borracha ao serem queimados, perdendo valor comercial Gustavo Roth/EPTC / Divulgação

Existe também uma vantagem adicional na troca feita pela EPTC. O fio de cobre é um único filamento condutor rígido, mais propenso a quebrar se for dobrado repetidamente. Já o cabo de alumínio é composto por vários filamentos finos entrelaçados, mais flexível e resistente a vibrações. Quando incinerados para retirada do material, esses cabos sofrem a perda do material, porque o alumínio derrete junto. Mistura com o plástico e perde valor comercial.

- O uso de material com menor valor comercial tem como objetivo reduzir os furtos que comprometem o funcionamento da sinalização e a segurança viária. Por ter menor valor de revenda, o alumínio diminui a atratividade para ações criminosas - confirma Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da EPTC.

Bisch Neto ressalta que, além de causar transtornos como pane em cruzamentos e sérios riscos de acidentes, o furto de cabos de cobre exige custos elevados de reposição e mobiliza equipes técnicas para o restabelecimento do serviço, desviando recursos que poderiam ser aplicados em melhorias para a cidade.

A preocupação da EPTC é grande, porque o acumulado de ocorrências de furto de janeiro a outubro deste ano (153 casos) já é o triplo do registrado em todo 2024 (quando foram 43 ocorrências em todo o ano). O de metros de fios furtados também é três vezes maior, num prejuízo estimado de R$ 54 mil.

Substituição gradual de cabos de cobre por alumínio vêm ocorrendo desde o início de 2023 (foto) Gustavo Roth/EPTC / Divulgação

A EPTC vêm substituindo cobre por alumínio desde março de 2023. Com a chegada do novo lote, a empresa atinge a marca de 45 mil metros de cabos de alumínio instalados na sinalização viária da cidade, consolidando o plano de substituição gradual em toda a Capital. Não é revelado quanto isso representa no total de fios usados pela empresa. Todos os semáforos danificados foram restabelecidos pelas equipes de manutenção semafórica da EPTC. Em alguns casos, mais de uma vez, devido a furtos consecutivos.

- É muito mais que prejuízo financeiro. Esses atos de vandalismo geram consequências graves, como congestionamentos e risco de morte por choque elétrico, atropelamentos ou colisões no trânsito. Por isso, é fundamental que a população denuncie atitudes suspeitas e colabore no combate a esses crimes - completa Bisch Neto.

Denúncias sobre crimes contra o patrimônio público podem ser feitas pelos números 118 ou 156 (do Atendimento ao Cidadão) ou 153 (da Guarda Civil Metropolitana).

Evolução dos furtos de cabos da EPTC





Ano Metros Ocorrências





2025 13.291 153 (janeiro a outubro)

2024 3.986 43 (janeiro a dezembro)

2023 16.002 222 (janeiro a dezembro)







