Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Crime organizado
Análise

Conheça os líderes de facções rivais que se uniram para baratear contrabando de droga

Operação do Denarc prendeu 43 pessoas envolvidas em grandes transações comerciais no tráfico. Entre os alvos de prisão estão criminosos conhecidos por assaltos e fugas espetaculares

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS