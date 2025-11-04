Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Operação Contenção
Análise

Comando Vermelho montou força nacional do crime

Perfil dos 121 mortos na mais letal operação policial da história brasileira mostra que mais da metade vieram de outros Estados e se esconderam num santuário do tráfico no Rio. Assunto é munição para CPI do Crime Organizado, que será instalada hoje

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS