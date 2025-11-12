As expressivas conquistas na segurança em duas cidades metropolitanas 

Grupamento Especializado de Motos da Guarda Municipal recupera caminhonete roubada em Novo Hamburgo (na foto, ao fundo) Prefeitura de Novo Hamburgo / Divulgação

Duas cidades metropolitanas do Rio Grande do Sul que já foram sinônimo de crime pesado exibem agora reduções expressivas em delitos graves. Canoas, no campo dos homicídios: foram 28 de janeiro a outubro deste ano, uma queda de 47% no comparativo com o mesmo período do ano passado (quando foram 53 casos). Em relação a 2023, quando aconteceram 74 assassinatos naquele município, a diminuição é ainda maior, 62%.

Os dados de 2025 colocam Canoas no seleto grupo de cidades seguras, a se levar em conta classificação da Organização das Nações Unidas (ONU). Isso porque a ONU considera que taxas de homicídio iguais ou inferiores a 10 por 100 mil habitantes indicam um patamar aceitável de segurança, um nível considerado não epidêmico. A taxa canoense atual é de oito assassinatos por 100 mil habitantes. A redução atinge também outros crimes violentos, como feminicídios e latrocínios.

Para o prefeito canoense Airton de Souza, esse resultado é fruto do trabalho integrado das nossas forças políticas e de segurança, nas várias esferas. O secretário municipal de Segurança Pública de Canoas, Alexandre Alberto Rocha, diz que agentes municipais e estaduais planejam estratégias conjuntas que levaram aos índices positivos.

- Nossa Guarda Municipal tem responsabilidade em 15% das prisões efetuadas na cidade. Além do trabalho que nossos agentes fazem em postos de saúde, escolas, zelando pelo patrimônio, eles auxiliam na segurança da cidade como um todo - reforça.

Titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas, a delegada Graziela Zinelli ressalta que a receita passa por operações policiais focadas nos principais grupos criminosos atuantes no município, identificação e prisão de homicidas e integração municipal e estadual.

Já em Novo Hamburgo o destaque vai para a recuperação de carros e motos furtados ou roubados, que cresceu 80% este ano. Foram resgatados 72 veículos, ante 40 no mesmo período de 2024 (alta de 80%), segundo o Observatório da Segurança da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP).

O combate ao furto, roubo e receptação de veículos também avança. Duas medidas são consideradas estratégicas para reduzir esse tipo de crime. Uma delas é a redistribuição do efetivo da Guarda Municipal, com o deslocamento de agentes de funções administrativas para o patrulhamento ostensivo nas ruas. Outro fator é o cercamento eletrônico: Novo Hamburgo conta com 894 câmeras de videomonitoramento, sendo 83 delas equipadas com tecnologia de leitura automática de placas (OCR). O sistema permite identificar veículos com registro de furto ou roubo, auxiliando na localização e recuperação.

- Estamos fortalecendo a segurança do cidadão com mais inteligência, integração e tecnologia - resume o prefeito Gustavo Finck.

O secretário municipal de Segurança Pública em Novo Hamburgo, Rosalino Seara, lembra que a estratégia inclui operações conjuntas e blitze com as guardas de municípios que fazem limite com Novo Hamburgo.

Em junho, por exemplo, foi realizada a operação Divisa Segura, durante 12 horas ininterruptas. Ela contou com 15 viaturas, 12 motocicletas e 48 agentes das corporações de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha e Campo Bom.



