A Porto Alegre das facções, das prostitutas e dos malandros emerge no novo thriller de Tailor Diniz

Tailor Diniz numa das esquinas do Centro, região onde ocorrem crimes que aborda no novo livro de ficção Duda Fortes / Agencia RBS

Tailor Diniz tem o costume de flertar com a realidade para brincar com a nossa imaginação, nos brindando com ficção das boas. Foi assim com Um Terrorista no Pampa, em que se inspira nos atentados do 11 de Setembro nos Estados Unidos para traçar um personagem rocambolesco gaúcho, confundido com extremista. Fez algo similar em Os Canibais da Rua do Arvoredo, onde atualiza, com ares modernos, um dos mais famosos casos da crônica criminal de Porto Alegre (o casal que matava e transformava suas vítimas em linguiça). E repete a fórmula de invenção que poderia muito bem ser real ao misturar seitas e facções criminosas em Perigo na Esquina, obra que será lançada dia 12 na Feira do Livro da Capital.

No livro, um pastor pentecostal está atrás de um filho com quem brigou e para localizá-lo contrata um detetive chamado A. Boccanera (quase uma versão séria do Ed Mort, do Luis Fernando Veríssimo). As peripécias do investigador particular são um mergulho no submundo porto-alegrense. Atrás do sujeito sumido, ele recorre a prostitutas e travestis, percorre inferninhos da Farrapos e bares sórdidos do Centro, dois locais tradicionalíssimos da Capital. E também igrejas diversas, já que marginal não frequenta apenas boteco. Contata criminosos de todos os quilates e se vê às voltas com as facções. Presencia homicídios, mas também se delicia com o pôr-do-sol mais bonito do planeta.

Nesse périplo pela área central e bairro Floresta, Boccanera vive romances, ganha fortunas, perde dinheiro, suborna, é seguido, espancado, ameaçado. E nos mostra a dura vida dos subterrâneos e da marginalidade da capital gaúcha. Tudo mesclado a muito humor e finas ironias, já que o detetive é um sujeito lido, culto e elegante, além de ligeiramente alcoólatra.

Tailor deixa claro que sua influência é o noticiário das crônicas policiais, das páginas de jornal, da cada vez mais comum disputa de quadrilhas. Mas também da alta politica, dos religiosos atrás de votos e de negócios, dos exorcismos forjados e das alianças interesseiras. Perigo na Esquina vem se somar a outros 23 livros do romancista. O último, Os Canibais da Rua do Arvoredo, foi finalista do Prêmio Jabuti. Não duvido que Perigo na Esquina tenha trajetória semelhante.





O quê: lançamento de Perigo na Esquina (L&PM, 248 páginas), de Tailor Diniz





Quando: 12 de novembro





Onde: na Feira do Livro de Porto Alegre. Haverá bate-papo às 16h com o professor Sergius Gonzaga, no 4º andar do Palácio do Comércio (na Praça da Alfândega), e sessão de autógrafos às 17h





Onde encontrar: o livro já está à venda nas livrarias (entre elas a Pocket Store, em Porto Alegre), na feira e também pode ser comprado no site da editora, por R$69,90







