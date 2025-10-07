Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

Sirvam nossas façanhas de modelo contra o crime

Há quase uma década os roubos, latrocínios e homicídios vêm diminuindo no Rio Grande do Sul. Desafio é enfrentar o crescimento dos crimes virtuais e impedir que feminicídios continuem a subir

