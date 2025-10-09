Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Governo estadual
Análise

Secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul está de saída do cargo

Delegado Sandro Caron vai tirar licença de interesse pessoal, para atuar na iniciativa privada

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS