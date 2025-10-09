Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Entrevista
Notícia

Sandro Caron, secretário estadual da Segurança Pública: "Eu já tinha decidido que, quando saísse, ia me testar na área privada"

Delegado explica por que deixa o comando da área de segurança do Rio Grande do Sul e quais seus planos agora

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS