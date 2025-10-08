Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mudanças
Análise

Polícia Federal prepara troca da chefia no Rio Grande do Sul

Delegado Aldronei Pacheco Rodrigues deve se aposentar. Cotado para substituição é delegado gaúcho que atua em Brasília

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS