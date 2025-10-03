PF comprova ligação entre colecionadores de arsenais, lojas de armas e conflitos em áreas indígenas

Aquilo que há muito se suspeitava, ligação entre fornecedores de armas e lideranças indígenas no Rio Grande do Sul, ficou comprovado na manhã desta sexta-feira (3) em operação da Polícia Federal (PF). Agentes lotados na delegacia de Passo Fundo prenderam oito pessoas (três delas em flagrante) que forneciam carabinas, espingardas e pistolas novas em folha para dois grupos de caingangues que estão em guerra pelo poder na reserva de Água Santa, município de 3,8 mil habitantes no norte do Estado.

O conflito na aldeia já deixou um morto, dois feridos e várias residências e veículos incendiados, desde o ano passado. A partir de depoimentos, os policiais federais chegaram aos nomes dos fornecedores de armas aos indígenas. Três deles possuem licença de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e foram presos com ordem judicial. São pessoas de Vacaria, Tapejara e Passo Fundo. As buscas também encontraram armas que teriam sido vendidas por uma loja de Treze Tílias (Santa Catarina).

O dono da loja de armamento diz que vendeu para um CAC. A PF investiga se a arma foi repassada aos indígenas com conhecimento do comerciante ou não. Os policiais apreenderam dezenas de carabinas (um fuzil pequeno), espingardas, pistolas e centenas de munições. Inclusive miras telescópicas e pentes que permitem ao atirador dar rajadas. O material está avaliado em mais de R$ 500 mil, que teriam sido gastos pelos dois grupos de caingangues (os atravessadores vendiam para os dois lados da disputa).

Os indígenas, por sua vez, teriam vendido implementos agrícolas para financiar a aquisição de armas. Eles também pegaram dinheiro para as compras com um arrendatário de terras na área caingangue, um agricultor branco. Arrendamentos são ilegais, porque essas terras das aldeias são destinadas apenas ao uso indígena, de acordo com a legislação federal.