Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Análise

"Os presos continuarão sem tomada e usando uniforme", avisa o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom

Insatisfação pontual dos detentos com regras mais rígidas gerou tumultos no principal presídio gaúcho, a Cadeia Pública de Porto Alegre

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS