Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Contra o crime
Análise

Os desafios de Ikeda, um policial linha-dura

Novo secretário estadual da Segurança Pública tem como objetivo manter a queda de sete anos consecutivos nos principais indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS