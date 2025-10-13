Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Queda no raso
Análise

O mistério dos mergulhos no Dilúvio

Motoristas conseguem tombar o carro no principal arroio de Porto Alegre, mesmo nos pontos onde a avenida em que ele está situado tem quatro pistas. Ela é mais larga que a rampa vertical de onde o atleta Mineirinho desceu e não caiu

