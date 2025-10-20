Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Geopolítica
Análise

Como fica o Brasil com a volta da diplomacia da pancada

O lendário jogo de cintura tupiniquim pode render simpatias, num cenário em que Rússia e EUA decidiram retomar as estratégias de poder pela força

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS