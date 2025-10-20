Como fica o Brasil com a volta da diplomacia da pancada

Putin (esquerda) e Trump (direita) usam diplomacia do porrete ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Na juventude presenciei a globalização do mundo. Coca Cola na China, McDonald's na Rússia, chineses carregados de bolsas Lacoste na Rue de Rivoli em Paris...O mundo parecia um grande bazar de trocas civilizadas, com o fim da guerra fria.

Não mais. Os valentões à frente de nações poderosas decidiram retornar à era da diplomacia da pancada. O norte-americano Donald Trump retomou sem pudores o famoso Big Stick (porrete) de seu predecessor Theodore Roosevelt. Confirmou ter direcionado seu serviço de espionagem (a CIA) para solapar o governo venezuelano. Além disso, deslocou oito navios e 10 mil militares para águas próximas à Venezuela e oferece US$ 50 milhões (R$ 270 milhões) para quem ajudar a derrubar o presidente daquele país, Nicolás Maduro.

Haverá invasão norte-americana à Venezuela? Provável que não, até pela resistência dos próprios cidadãos ianques a um morticínio que envolva suas jovens tropas. A real intenção é fazer ameaças ao ponto de Maduro abandonar o país ou sofrer um golpe de Estado. De quebra, os Estados Unidos ganhariam acesso mais fácil ao petróleo venezuelano.

Menos sutil e sem dar bola para a opinião pública externa ou interna, o russo Vladimir Putin comete crimes de guerra. O alvo maior é a vizinha Ucrânia, país que considera uma província russa. Há três anos a Rússia bombardeia e ocupa territórios ucranianos (a Criméia ela tomou e outras quatro províncias ucranianas estão praticamente sob controle russo). Vai invadir toda a Ucrânia? Mais fácil que isso é tentar derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e instalar um governo dócil a Moscou. De quebra, acessar ricas jazidas minerais.

O neostalinista Putin parece decidido a ressuscitar à força a zona de influência da antiga União Soviética. E a Ucrânia, cujo povo se ocidentalizou e derrubou um governante pró-russo, é o seu campo de testes. Da mesma forma, o neocolonialista Trump alterna musculatura bélica e torniquete comercial aos que resistem à parceria de negócios com os EUA. E a Venezuela e seu regime municiado pelos russos são laboratórios da contraofensiva ianque.

E o Brasil, em meio a isso tudo? Como se trata de um país continental, sofre pressão comercial e não militar dos EUA, decididos a minar a cautelosa aproximação diplomática de Luiz Inácio Lula da Silva com Rússia e China. É isso que está em jogo e não o apoio de Trump a Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição, está preso e parece carta fora do baralho. Resta saber se será suficiente o Itamaraty usar e abusar do lendário jogo de cintura tupiniquim, nesse complicado xadrez geopolítico.