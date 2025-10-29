Lógica de guerra para aniquilar inimigo leva ao recorde de mortes numa só operação

Corpos são enfileirados em rua no Complexo da Penha, no Rio Pablo PORCIUNCULA / AFP

A contagem de corpos na maior ação policial da história do Rio ainda não terminou, mas tudo indica que é o maior morticínio em operações contra o crime já registrado no Brasil. São até agora 132 mortos, segundo a Defensoria Pública. Isso supera a mais letal operação já registrada até agora, o Massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos pela PM após uma briga num presídio em São Paulo, em 1992.

Qual foi a lógica da operação policial contra o Comando Vermelho? Já sabemos que era planejada há meses, até porque algo precisava ser feito para deter a expansão da facção, que hoje domina a maioria das comunidades pobres das zonas Norte e Oeste do Rio. Inclusive expulsando seus rivais milicianos (grupos paramilitares formados por policiais e ex-policiais).

Mas era preciso tantas mortes? Duas hipóteses sobressaem. Uma delas é que os policiais entraram para realizar uma operação normal e perderam o controle emocional, após terem quatro colegas assassinados, além de outros feridos gravemente. Vídeos mostram agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil (DRE) reclamando que a operação "vazou" e foram surpreendidos pela balaceira dos traficantes ao chegarem nas 13 favelas do Complexo do Alemão.

A outra hipótese é que a intenção das autoridades era mesmo matar os bandidos e não prendê-los. Caso se confirme 132 mortes, serão mais suspeitos mortos do que presos - foram capturadas 81 pessoas na operação do Rio. Essa é uma lógica de guerra, porque ações policiais devem priorizar prisões e não o extermínio.

Muitos leitores questionam: e qual o problema de matar bandidos? Em primeiro lugar, é preciso saber se são todos criminosos. Vídeos mostraram ontem quadrilheiros em fuga em direção à mata do Complexo da Penha, acompanhados de mulheres e crianças. É preciso ressaltar que familiar não pode ser preso ou morto pelo parentesco que tem com algum criminoso. Quem defende o contrário não só age de forma ilegal, mas também imoral, pois assassinato de inocentes é um crime de guerra.

Não é questão de lamentar a morte de bandido, porque esse faz uma escolha e assume o risco, ao andar armado. Mas matar criminoso traz também outro problema, menos moral e mais prático: o bandido morto é rapidamente substituído, por uma geração já alimentada na raiva. É uma solução burra, o famoso enxugar gelo de que tanto se queixam os policiais.

Existe saída? Talvez. Sou da geração que testemunhou uma tentativa de colocar o Estado dentro da favelas, sem usar a lógica da ocupação pelo inimigo.