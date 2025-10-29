Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Conflito urbano
Lógica de guerra para aniquilar inimigo leva ao recorde de mortes numa só operação

Ações policiais devem priorizar prisão e não o extermínio. Tática militar usada no Rio traz risco de matar inocentes e nem de perto soluciona o problema da criminalidade

