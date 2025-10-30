Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Crime organizado
Análise

Execuções e torturas filmadas motivaram ordens judiciais para ocupar área dominada pelo Comando Vermelho

Principais acusados por comandar o crime nos complexos do Alemão e da Penha conseguiram escapar ao cerco policial, que deixou 121 mortos

