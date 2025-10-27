Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança Pública
Análise

De olho nas eleições, políticos redobram juras de rigor contra facções

Governo prepara pacote contra o crime organizado e oposição acelera votações de projetos que endurecem penas para quem ataca agentes da lei

