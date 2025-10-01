Crimes na Antártida são tema de livro de suspense

Livro fala de crimes que acontecem no continente gelado

Solidão enlouquece, deduz o leitor, logo nas primeiras páginas de Inóspita Mente, o novo livro do gaúcho Gabriel Michels. A obra, que será lançada esta semana em Porto Alegre, é um suspense que tem como pano de fundo a Antártida (ou Antártica, como prefere o autor). Os personagens principais são pesquisadores brasileiros que passam meses sem qualquer contato físico com a humanidade, dividindo cubículos em meio à imensidão hostil do continente gelado.

O anti-herói é Pablo, um cientista designado para trabalhar na Antártida, onde as temperaturas podem chegar a -70°C e as camadas de gelo têm mais de 4,5 km de profundidade. Entediado, ele decide explorar áreas desconhecidas e encontra um enigma enterrado no gelo: a ponta de uma imensa pirâmide.

A curiosidade vira obsessão. Realidade e delírio passam a se confundir, revelando que a mente humana pode ser tão perigosa quanto qualquer ameaça externa.

O thriller tem apenas 184 páginas, daqueles de ler num impulso. Tive de frear o ritmo para desfrutar um pouco mais da trama. Pudera: quantos romances você conhece que se passam na Antártida? Lembro de relatos reais, como a incrível trajetória do Endurance, o navio comandado por Ernest Shackleton, que ficou preso por mais de um ano no gelo, foi esmagado pelos blocos duros como pedra e deixou a tripulação vagando pela imensidão inóspita e selvagem. Uma história real, que se passa no início do século XX.

Pois agora Michels nos presenteia com uma ficção que muito bem poderia ser realidade. Estão no livro questões como agressão ao meio ambiente, a disputa entre países pelos minerais antárticos, pelo controle territorial e, sobretudo, os efeitos psicológicos causados pelo isolamento.

Esse é o quarto livro de Michels, que antes desse escreveu Presídio Central (2019), O Zelador (2022) e O Pedinte (2022). Natural de Porto Alegre e pós-graduado em Comunicação Social, tem como característica obras envolvendo crimes pouco usuais e personagens à beira do colapso. Vale conferir, leitor.





O que: lançamento de Inóspita Mente, de Gabriel Michels, sábado (4 de outubro).

A obra:184 páginas, Editora DiMaior Books.

Local: Coletivo Área 51(Av. Cel. Lucas de Oliveira, 894).

Horário: das 14h às 18h.