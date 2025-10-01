Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mistério na imensidão
Opinião

Crimes na Antártida são tema de livro de suspense

Nova obra de Gabriel Michels mistura ficção com muita pesquisa e novas realidades do continente gelado

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS