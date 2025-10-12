Cidade gaúcha vira destaque mundial por redução da criminalidade

Integração entre órgãos municipais e estaduais resultou em diminuição dos indicadores de criminalidade em Pelotas. Rodrigo Chagas/Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A cidade de Pelotas (RS) virou destaque como exemplo positivo de redução da criminalidade na Pesquisa Mundial de Vitimização apresentada esta semana em Nova York pelo Instituto Gallup. A análise, feita em 144 países e com 145 mil pessoas destaca, logo em seu início, que a localidade gaúcha, ao lado de Niterói (RJ), construiu plano municipal de integração intersetorial para prevenir violência, que levou a reduções de mais de 80% dos indicadores de criminalidade.

Pelotas e Niterói implementaram programas de redução da violência feitos pelo Instituto Cidade Segura, uma Organização Não-Governamental especializada nesse tema. São o Pacto Pelotas pela Paz (implementado em 2017) e o Pacto Niterói Contra a Violência (2018).

Uma das constatações que levou à elaboração dos planos é que 50% dos crimes na América Latina (e isso se repete em Pelotas e Niterói) são concentrados em no máximo 8% das ruas das cidades. Isso permite aos gestores focarem reforços policiais nesses locais e também políticas de prevenção da violência ou de benefícios sociais. É claro que, nisso, há entrosamento entre os agentes de segurança municipais e estaduais.

Instituto Gallup menciona Pelotas (RS) e Niterói (RJ) como exemplos de políticas públicas municipais que renderam reduções sucessivas nos indicadores de violência. Instituto Gallup / Divulgação

O relatório menciona como "importante o papel exercido pelos mandatários municipais" que lideraram essas agendas, construíram um plano técnico e ajudaram a conectar diversas instituições de segurança (municipais e estaduais). No caso, a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas (no momento, secretária extraordinária de Relações Institucionais do governo Eduardo Leite) e o atual prefeito Rodrigo Neves, de Niterói.

Conferimos os números de Pelotas e são impressionantes. Entre 2017 e 2025, os crimes violentos contra a vida (homicídio e similares) tiveram redução de 90%. Os roubos a pedestres, redução de 89,3%. Os roubos a estabelecimentos comerciais, 86,7%. Os roubos de veículos, 96%. Os roubos a residência, 83%. E os assaltos a ônibus, 93% de queda.