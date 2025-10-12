Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Análise

Cidade gaúcha vira destaque mundial por redução da criminalidade

Pelotas é citada como caso exemplar na Pesquisa Mundial de Vitimização apresentada em Nova York pelo Instituto Gallup. A análise é feita em 144 países

