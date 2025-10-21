Cadeias de Porto Alegre vivem momento de instabilidade e badernas

Nova cadeia pública da Capital não tem tomadas dentro das celas Francieli Alonso / Grupo RBS

Outubro registrou dois badernaços promovidos por detentos da Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA, antigo Presídio Central), que foi recém reinaugurada, no lugar dos escombros do prédio antigo e obsoleto. No dia 1º, por um descuido de vigilância, presos subiram na portinhola das celas e destrancaram as travas na parte superior das portas. Os presidiários tomaram conta da galeria 4 e ficaram soltos, fora das celas. Só não conseguiram passar pelo último portão de acesso ao resto da prisão. Ao final, devolveram os cadeados que tinham sido furtados e apresentaram uma lista de reivindicações, que o governo diz não ter atendido.

No último domingo, 19, novo tumulto ocorreu, desta vez no módulo 3 e envolvendo outra fação. Detentos atearam fogo em colchões e roupas, que foram arremessados para o pátio. Policiais penais conseguiram controlar o incêndio com uso de equipamentos, mas alguns presos agarraram as mangueiras e fizeram um cabo de guerra com os agentes. Uma servidora ficou lesionada num braço. Os apenados se diziam revoltados com uma recente revista nas celas e a proibição de uso de potes com comida na prisão.

Este colunista recebeu informação de que o pano de fundo dos tumultos é outro: a proibição de tomadas no interior das celas da moderna CPPA. A intenção do governo, elogiável, é acabar de vez com a possibilidade de que os detentos carreguem as baterias dos celulares. Não resta dúvida de que as facções estão por trás dos badernaços e faz sentido sua intenção de permanecer controlando o crime desde atrás das grades. Só que a restrição provoca efeitos colaterais: os presos estão acostumados a aquecer água pro mate, para o café, até mesmo comida trazida por familiares. Sem eletricidade isso fica inviabilizado, alegam.

O leitor vai perguntar: mas então temos de aguentar presos usando celular? Não. Bastaria impedir a entrada dos aparelhos nas celas, sem cortar a luz. Difícil, como a história dos presídios mostra, mas não impossível. Ou usar bloqueadores de sinal telefônico, prometidos e implantados a conta-gotas.

A nova cadeia pública Duda Fortes / Agencia RBS

A outra ponta desse dilema é o déficit histórico de servidores no sistema penitenciário. Conforme o Sindicato dos Policiais Penais (Sindpenn), o Estado conta hoje com 51.625 apenados e 5.761 agentes penitenciários. A média é de 8,96 presos para cada servidor. Deveria ser o dobro, argumentam os policiais penais.

E a perspectiva é que a deficiência de pessoal fique ainda maior em 2026, quando devem ser inauguradas a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul II/III (1650 vaga), Penitenciária Estadual de Rio Grande II/III (1710 vagas), Penitenciária Estadual de São Borja (800 vagas), Cadeia Pública de Passo Fundo (800 vagas) e Cadeia Pública de Alegrete (286 vagas). Em tese, são necessários mais de mil agentes para essas novas prisões. Existem 956 policiais penais aprovados, na fila para serem chamados. Resta saber se o governo terá condições financeiras de chamar a todos. É questão de urgência, talvez maior que de outros setores da segurança pública.



