Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Segurança pública
Cadeias de Porto Alegre vivem momento de instabilidade e badernas

Insatisfação pontual dos presos com regras mais rígidas se soma ao déficit no número de policiais penais

