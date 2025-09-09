Violência, cartéis, facções e cidadania em debate em Porto Alegre

Feminicídios (foto) fazem parte da temática do seminário internacional realizado em Porto Alegre Rebecca Mistura / Agencia RBS

Para celebrar três décadas de existência, o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (GPVC-UFRGS) realiza esta semana um seminário internacional em Porto Alegre. Realizado no centro cultural da universidade e com inscrições gratuitas, o evento debate múltiplas facetas do universo criminal, inclusive de outros países. Entre os organizadores está um dos decanos do grupo, o sociólogo gaúcho José Vicente Tavares.

Uma das conferências internacionais previstas, por exemplo, é sobre Orfandade Institucional: o fenômeno das desaparições forçadas no México. O tema aborda a prática de eliminação sistemática e sumiço de pessoas, tanto por parte dos cartéis de drogas como pelas autoridades policiais daquele país.

Um outro painel, mais local, apresenta estudo sobre Feminicídios e Homicídios de Mulheres em Contextos de Facções Criminosas no Tribunal do Júri. A ideia é mostrar como crimes de gênero ocorrem também nas guerras de quadrilhas. Outra mesa abordará ataques em escolas no Brasil, um tipo de preocupação cada vez mais recorrente na área de segurança pública.

As facções estão entre os temas preferenciais do seminário. Na tarde de quarta-feira (10), pesquisadores lançarão o relatório técnico Para Além de São Paulo: o processo de expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC). O trabalho evidencia que a maior facção criminosa do país está presente em quase todos os Estados, territorialmente. Uma das exceções é o Rio Grande do Sul, onde ela não tem qualquer penetração no domínio de bocas de fumo, se limitando a incursões esporádicas com assaltos e apoio logístico a outros grupos no campo das drogas e armas.

O seminário terá ainda debates sobre dinâmicas prisionais, presença criminal nas fronteiras do país, expansão de facções criminosas da Grande Porto Alegre para o Interior, Ameaças Cibernéticas e outros temas instigantes.