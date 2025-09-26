Saiba como Rio Grande do Sul foi pioneiro no software que grampeia milhares de ligações 

Prédio onde é funciona a sede do Guardião alagou com chuvarada, no início da semana Fernanda Axelrud / Agencia RBS

Este ano marca o 25º aniversário do sistema Guardião, a principal plataforma de inteligência investigativa do Brasil. Criado por uma empresa privada catarinense, a Dígitro Tecnologia, o software foi implantado primeira vez no país no Rio Grande do Sul, na virada deste milênio. Um marco histórico que inaugurou uma revolução na forma como investigações passaram a ser conduzidas.

O sistema virou notícia esta semana não pelo aniversário, mas por ter ficado inoperante durante algumas horas, por conta de uma chuvarada que levou ao alagamento da sede da Polícia Civil gaúcha, uma das maiores clientes do sistema no país. A aparelhagem voltou a funcionar menos de 24 horas depois do incidente.

Hoje o Guardião está presente nas 27 unidades do Brasil, utilizado pelas Polícias Civis e pelos Ministérios Públicos Estaduais. Mas o sistema nasceu para o mundo através da Polícia Federal. Foi no ano 2000 que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF em Porto Alegre adotou o software, de forma pioneira no país, substituindo gravadores analógicos e secretárias eletrônicas. Desde a versão inicial, o sistema possibilitou automatizar a coleta e organizar gravações, criando uma interface para análise de áudios. Tudo isso só acontece, garantem policiais e industriais, com a devida autorização judicial, condição essencial para a validade das provas em juízo.

O software tem capacidade de registrar alguns milhares de ligações simultâneas e encaminhar áudios diretamente para celulares dos agentes, permitindo uma atuação remota, em campo. Em 2001, a solução também passou a ser utilizada pela Polícia Civil gaúcha, consolidando o estado como território pioneiro no uso do Guardião.

O que começou no Rio Grande do Sul cresceu de forma exponencial. Em 2013, o Guardião já estava presente em todos os estados brasileiros, atendendo Polícia Federal, Polícias Civis e Ministérios Públicos. Hoje, o sistema é utilizado por 90% das instituições de segurança pública do país.

A Dígitro garante que até hoje nenhuma prova produzida pelo Guardião foi refutada pelo Judiciário, conferindo legitimidade e confiabilidade à plataforma. Entre as inovações recentes, destacam-se o Módulo Financeiro (que confere agilidade no rastreamento de movimentações financeiras suspeitas), o Banco de Faces (aplicado ao reconhecimento facial em diferentes contextos investigativos) e os robôs de interação com o sistema (que possibilitam que os agentes possam atuar em campo e mesmo assim manter a comunicação segura e a atualização a respeito das investigações).

- A história do Guardião reforça um princípio essencial para a segurança pública: com soberania tecnológica e inovação contínua, é possível estar sempre um passo à frente do crime - assegura o diretor de Relações com o Mercado da Dígitro Tecnologia, Ivon Rosa.