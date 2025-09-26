Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Inteligência contra o crime
Análise

Saiba como Rio Grande do Sul foi pioneiro no software que grampeia milhares de ligações 

Sistema Guardião, principal plataforma de inteligência investigativa do país, completa 25 anos de existência e está presente nos 27 estados brasileiros

Humberto Trezzi

