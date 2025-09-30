Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Eutanásia
Análise

Salvadores e algozes de pets num mesmo cenário

O Rio Grande do Sul saudado por resgatar mais de 11 mil animais durante as enchentes convive agora com suspeita de morte premeditada de centenas de bichos internados em abrigo de Canoas

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS