Rio Grande do Sul ganha dois destaques nacionais em segurança pública

Eduardo Leite (ao centro, com o troféu) compareceu à premiação acompanhado de secretários estaduais e autoridades do setor de segurança pública Maurício Tonetto/Secretaria de Comunicação do Palácio Piratini / Divulgação

O governador Eduardo Leite foi a Brasília na semana passada para colher duas boas notícias. A primeira é que o governo do Estado recebeu o troféu do Prêmio Excelência em Competitividade 2025 do Centro de Liderança Pública (CLP). É o reconhecimento pela plataforma da Gestão Estatística na Segurança Pública (GESeg), sistemática desenvolvida pelo Estado e liderada pelo Programa RS Seguro.

As iniciativas inscritas são avaliadas por especialistas e comparadas com os resultados do Ranking de Competitividade. Em 2025, o prêmio recebeu um número recorde de 333 inscrições.

A segunda boa nova é que o Rio Grande do Sul figura em terceiro lugar no ranking de Competitividade dos Estados, no quesito Segurança Pública. Os dois primeiros são Santa Catarina e o Distrito Federal. As duas distinções, concedidas pelo CLP, foram celebradas por Leite em Brasília. O governador estava acompanhado de secretários estaduais e do secretário-executivo do RS Seguro, delegado Antônio Padilha.

Lançado em 2019, o RS Seguro é um programa estruturante de segurança pública que promove integração entre as forças policiais, uso intensivo de inteligência, ações sociais preventivas, modernização do sistema prisional e, sobretudo, gestão orientada por dados por meio do GESeg. A plataforma analisa estatísticas dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, com foco territorial nos 23 que concentram os maiores indicadores de criminalidade.

O processo envolve reuniões periódicas que vão desde o nível intramunicipal até a cúpula da gestão estadual, ressalta o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron. Desde 2019 foram realizados 71 ciclos mensais de governança, além de encontros territoriais com participação do governador e das principais autoridades da segurança pública.

Entre os resultados alcançados entre 2017 e 2024, destacam-se:

- Redução de 54% nos homicídios.

- Queda de 78% nos latrocínios.

- Redução de 87% nos roubos de veículos.

Leia Mais RS Seguro completa seis anos e governo comemora resultados

Em seis anos de execução, o RS Seguro contribuiu para preservar 5.405 vidas, informa a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O número é superior à população de 251 municípios do Estado.