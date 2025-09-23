Precisamos de menos masmorras e penas mais severas

Criminoso deixa mala com restos da namorada na Estação Rodoviária de Porto Alegre (foto) Divulgação / Polícia Civil

Estive há dias na nova Cadeia Pública de Porto Alegre. Moderna e limpa, com guardas vigiando apenados por uma passarela acima deles, o prédio em nada lembra a masmorra que era o antigo Presídio Central, que também frequentei como repórter: um lugar com paredes esburacadas, infestado de ratos e baratas, onde do corredor para dentro dos pavilhões quem mandava eram os chefes de facção criminosa. Como alguém seria ressocializado ali?

Ressocializar é um dos mandamentos do sistema prisional brasileiro e a nova cadeia dá impulso certo nesse sentido. A outra proposição é manter o criminoso longe da sociedade, impedir que ele volte a atormentá-la, pelo menos por um bom tempo. E nisso a lei é falha. Com exceções, alguém que comete crimes no Brasil tem direito a progredir de regime (leia-se: sair do presídio) ao cumprir um sexto da pena. Mesmo em casos de homicídios, quando não planejados. Pergunte a uma vítima desse delinquente o que ela acha dessa regra.

Mas o pior é que mesmo autores de crimes hediondos conseguem brechas legais para sair logo. Vou rememorar dois casos recentíssimos. Um deles é o Crime da Mala, no qual um publicitário matou sua namorada (uma cabeleireira), a esquartejou, colocou parte do corpo numa mala e a guardou na Estação Rodoviária. Outras partes foram espalhadas por ele na Região Metropolitana. Pois esse sujeito, Ricardo Jardim, em 2015 matou a mãe com dezenas de facadas e a concretou no apartamento. Mesmo assim, menos de 10 anos depois estava solto — e voltou a cometer um crime horrendo.

Jardim foi beneficiado por um dos critérios da lei atual, o de que autores de crime hediondo podem pleitear progressão de regime após cumprirem 40% da pena. Ele estava por chegar a esse percentual e teve direito a sair porque também diminuiu a pena por meio de trabalho prisional e leitura (a chamada remição). E mostrou bom comportamento.

O outro caso é do traficante Juliano Biron, um dos chefes da maior facção criminal gaúcha. Ele cumpria pena por assassinar sob tortura um fotógrafo, motivado por ciúmes. Condenado a 33 anos de prisão por homicídio e também por tráfico, ficou menos de 10 anos na cadeia. Ganhou direito a progressão de regime em 2024, ficou em regime semiaberto em outro Estado e sumiu, após ter decretada prisão preventiva por lavagem de dinheiro. Foi localizado pela Polícia Civil gaúcha na Bolívia e recapturado pelos bolivianos.