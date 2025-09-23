Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Análise

Precisamos de menos masmorras e penas mais severas

Casos como o esquartejamento no Crime da Mala e a recaptura de sanguinário líder de facção mostram como é fácil driblar a legislação. Escorados em leis brandas, criminosos violentos conseguem enganar terapeutas, juízes e voltar a cometer horrores

Humberto Trezzi

Ver perfil

