Os 40 anos do drama do presidente que foi escolhido e sequer assumiu

Obra de 152 páginas relata o drama de Tancredo Neves sob a ótima dos jornalistas que acompanharam sua eleição e sua doença Editora Viseu / Divulgação

Em tempos de condenação de um ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), é bom lembrar que 2025 marca também os 40 anos de uma tragédia envolvendo outro governante do país. Falamos de Tancredo Neves, o político mineiro indicado pelo Colégio Eleitoral como primeiro governante após a ditadura militar que perdurou 21 anos no país. Ele foi escolhido, mas jamais assumiu o cargo. É uma tragédia que os mais jovens podem até ignorar, mas um drama shakespeariano que traumatizou a minha geração.

Vamos ao básico: em 1964 as Forças Armadas derrubaram o presidente brasileiro João Goulart (PTB), que fugiu para o exílio. Começava uma ditadura que durou 21 anos, nos quais cinco generais se revezaram no poder. Eles eram nomeados com apoio de políticos que sacramentavam a escolha via eleições indiretas, por meio do Colégio Eleitoral, composto por integrantes do Congresso Nacional e delegados das assembleias legislativas de todo o país. A maioria era de apoiadores do regime autoritário.

Um livro que chegou este ano às bancas detalha esse cenário e o drama ligado a ele. Ele se chama Lenta Agonia - Os Últimos Dias de Tancredo. A obra é do jornalista gaúcho Jalmo Fornari e tem como subtítulo 1985-2025 - 40 anos da morte de Tancredo Neves.

Figura ilustre da cidade de Tenente Portela, na fronteira com a Argentina (onde dirige uma rádio e um site de notícias), o jornalista e advogado Jalmo atuou durante muitos anos na imprensa da Capital (inclusive na Rádio Gaúcha). Foi pela Rádio Guaíba que ele participou da cobertura da doença que levaria Tancredo à morte, antes mesmo de assumir.

Antes de continuar, é preciso resumir um pouco a situação política da época. Em 1984, milhões de brasileiros foram às ruas protestar contra a ditadura militar, que completava 20 anos desgastada e com economia em crise. O movimento Diretas Já, como foi chamado, exigia o direito do povo escolher o presidente. Só que a emenda que propunha isso não passou no Congresso Nacional, dominado por apoiadores do regime autoritário. Aí, em 1985, políticos de oposição decidiram indicar um nome para o Colégio Eleitoral, onde o governo dos generais também tinha maioria. Esse homem foi Tancredo Neves, do PMDB, um ex-primeiro ministro de perfil moderado, ideal para convencer outros moderados a pôr um fim na ditadura.

O representante da ditadura no Colégio Eleitoral era Paulo Maluf (PDS), um político polêmico e suspeito de desvio de verbas. Para piorar, a base do regime militar no Congresso rachou e um grupo de dissidentes, liderados por José Sarney, fundou um novo partido, a Frente Liberal, e apoiou Tancredo.

Com Sarney para vice, Tancredo disputou e venceu a eleição no Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 1985 Mas não levou o poder.

Na véspera da posse, em 14 de março daquele ano, Tancredo teve fortes dores abdominais e foi hospitalizado. Foi diagnosticado com diverticulite (uma infecção abdominal) e peregrinou de médico em médico, de hospital em hospital. Foi submetido a várias cirurgias.

O repórter Jalmo Fornari acompanhou os 38 dias da via crucis de Tancredo e relata, num livro eletrizante, o cotidiano dos jornalistas entre Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e São João Del Rey (terra natal de Tancredo). Era o tempo da batida metálica incessante das máquinas de escrever. Do metralhar do telex (já ouviu falar dele, leitor? Era um antecessor do computador). Do cigarro no canto da boca. Dos litros de café para suportar o cansaço (esses consumimos ainda hoje...). Do uísque após as jornadas madrugada adentro.

Como todos os envolvidos, Jalmo trabalhou muito e dormiu quase nada nessas noites insones de plantão hospitalar. Acompanhando paripassu a tragédia da nação que escolheu um líder que jamais viria a tomar posse. Um livro imperdível, para jovens e para os que viveram aqueles dias tensos.





O que: Lenta Agonia, Os Últimos Dias de Tancredo, 152 páginas

Autor: Jalmo Fornari

Editora: Viseu

Onde encontrar: Está à venda em sites especializados de entrega, como Mercado Livre, Amazon, UmLivro, Tocalivros.



