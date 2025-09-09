O que é o voto de louvor, concedido a autor de esquartejamento quando cumpria pena por matar e concretar a mãe

Ricardo Jardim sendo conduzido por policiais civis, na última quinta-feira (4), suspeito de matar e esquartejar a namorada. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ricardo Jardim, 66 anos, publicitário preso na última quinta-feira (4) por suspeita de matar, esquartejar a namorada e espalhar partes do corpo pela Capital, havia recebido um voto de louvor pelo bom comportamento na prisão, entre 2015 e 2024, quando esteve enclausurado na Penitenciária Estadual de Porto Alegre (Pepoa), cumprindo pena por matar e concretar a mãe, crime cometido há 10 anos.

A revelação foi feita pelo juiz de Direito Criminal Sidinei José Brzuska, durante participação no programa Conversas Cruzadas de segunda-feira (8), que tratou do crime. Condenado a 28 anos de reclusão, o publicitário cumpriu nove anos no regime fechado e conseguiu progressão de regime após demonstrar boas práticas durante o período atrás das grades.

É provável que tenha contribuído para a soltura de Jardim o voto de louvor (também chamado de voto de elogio) que ele recebeu da direção da Pepoa, conforme ressaltou Brzuska (veja no vídeo abaixo), que examinou o prontuário. Esse voto é previsto nos artigos 55 e 56 da Lei das Execuções Penais (LEP), como iniciativa para os apenados que têm comprometimento e boa disciplina nas atividades laborais dentro do estabelecimento prisional.

O objetivo da concessão é que os apenados sigam desenvolvendo suas atividades laborais com zelo, comprometimento e responsabilidade. Eles também recebem um certificado do efetivo desempenho nas tarefas, indicando que estão qualificados para exercer um trabalho com disciplina e responsabilidade.

Um dos benefícios do voto de louvor é influenciar a avaliação do juiz para progressão de regime e para a remição (diminuição) da pena pelo trabalho. No caso específico de Jardim, a avaliação foi da juíza Sonáli da Cruz Zluhan, que o considerou apto à progressão de regime.

— Não tinha nada que contraindicasse a progressão. Ele estava preso há nove anos, com parecer favorável de psicóloga e de assistente social e com conduta carcerária plenamente satisfatória — justificou Sonáli em entrevista à jornalista de Zero Hora Adriana Irion.

Como não havia tornozeleira disponível, o publicitário ficou solto e voltou a matar, em 2025. A vítima foi sua namorada, a manicure Brasília Costa, 65 anos. Ele guardou parte do corpo num maleiro da Estação Rodoviária de Porto Alegre e espalhou membros em outros locais da cidade.

Leia Mais Polícia confirma que partes humanas encontradas no Guaíba são da mesma vítima do crime da mala na rodoviária

A progressão de regime é autorizada, em princípio, para quem cumpre 40% da pena em crimes hediondos (como o cometido por Jardim). Mas parte da pena pode ser reduzida por quem trabalha atrás das grades. É o caso desse preso, que durante anos atuou na preparação de refeições na cozinha da Pepoa.

Outro quesito que pode abrandar o regime é o bom comportamento. Em laudo elaborado por uma psicóloga da Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, foi ressaltado que Jardim "lidou com adversidades e superou a mesmice institucional que tende ao empobrecimento subjetivo...e por ter verbalizado o gosto por livros e pelo hábito de leitura para manutenção da saúde mental". O preso não manifestou sinais de comprometimento da saúde mental, prossegue a análise psicológica, e verbaliza desconforto quando recorda o episódio pelo qual foi condenado (assassinato da mãe).

Outro laudo, comportamental e elaborado por assistente social, destaca entrevista com Ricardo Jardim no qual ele fala de planos de aposentadoria, lamenta não ter tido oferta de estudo quando estava preso (por não ter recebido oportunidade de cursar pós-graduação atrás das grades). É pontuado também que o preso pretende montar uma microempresa e seguir cumprindo a lei.