Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Passo para a soltura
O que é o voto de louvor, concedido a autor de esquartejamento quando cumpria pena por matar e concretar a mãe

Ricardo Jardim trabalhava enquanto esteve enclausurado na Penitenciária Estadual de Porto Alegre e elogio da direção do estabelecimento ajudou na progressão de regime

Humberto Trezzi

