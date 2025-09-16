Narcoterror dá um recado sangrento às autoridades

Marcola (de calça amarela) foi um dos indiciados pelo delegado Ruy Fontes por ataques do PCC em São Paulo Ver Descrição / Ver Descrição

Poderia ser filmada em Hollywood, mas é uma cena real. O ex-delegado-geral (chefe) da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi fuzilado em Praia Grande (SP) ao anoitecer de segunda-feira (15). Ele já não estava na ativa como policial e agora trabalhava como secretário de Administração Pública nessa cidade do litoral paulista. O seu carro foi perseguido por bandidos numa caminhonete, em alta velocidade, até colidir com um ônibus num cruzamento. O veículo capota e os matadores, mascarados e com trajes táticos (estilo militar), descem da picape com fuzis, executando o policial com mais de 20 disparos.

Ferraz Fontes estava jurado de morte pela maior facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC), gestada nos presídios paulistas e hoje presente em quase todo o território nacional (além de alguns países vizinhos). Foi ele quem indiciou, em 2006, toda a cúpula da organização criminal pelas ondas de ataques a agentes e destruição de prédios públicos que deixaram mais de 100 mortos em São Paulo. Foi também responsável pelas investigações que levaram à transferência de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, para penitenciárias federais de segurança máxima. Ele também foi um dos responsáveis pela captura de Gilberto Aparecido do Santos, o Fuminho, traficante do internacional preso em 2020 em Moçambique (África).

Por tudo isso, as autoridades não têm dúvidas que Ferraz Fontes foi vítima do PCC. Mais especificamente, da Sintonia Restrita, grupo de pistoleiros usados pela facção. Pode até não ser, mas as pistas levam a essa dedução.

O ataque, com matadores em formação militar, é quase idêntico ao assassinato do maior delator da história do PCC, o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, fuzilado em novembro de 2024 em pleno aeroporto internacional de Guarulhos (SP). À luz do dia. Os autores identificados até agora por aquela emboscada são policiais.

A morte de Ferraz Fontes é um tapa na cara do poder público do país. Parece uma resposta à grande investigação deflagrada pelas polícias Civil paulista e Federal há duas semanas, que mostrou vínculos do PCC com financeiras da Avenida Faria Lima, em São Paulo, centro monetário do país. Ou pode ser o longo braço da vingança pelas investigações passadas.

O fato é que o narcoterror resolveu mostrar sua face ao país, mais uma vez. Fazem isso para testar a resposta do Estado, possivelmente, além de mandar um recado de poder ao submundo. Em 2003 o PCC matou o juiz Antônio José Machado Dias, corregedor de presídios, em Presidente Prudente (SP). Ele tinha endurecido as regras internas nas prisões.

E não é só o PCC que faz seu show de horrores. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho (segunda maior facção do país) matou uma diretora do presídio de segurança máxima Bangu 1 em 2000, um chefe de segurança de Bangu 3 em 2003, o subdiretor do presídio Bangu 1 em 2004, outro chefe de segurança do presídio Bangu 3 em 2005. E uma outra organização foi responsável pelo caso mais rumoroso no Estado do Rio, o assassinato da juíza Patrícia Acioli, em 2011 (em Niterói), por policiais militares que formavam uma milícia. Entre eles, um tenente-coronel.

Ainda não dá para comparar a situação do Brasil com a do México, onde as facções bancam eleições de prefeitos a governadores, influenciam na dos presidentes, executam políticos por encomenda, corrompem militares das Forças Armadas e extorquem o empresariado de forma sistemática. Lá, a morte violenta é cotidiana, bárbara e faz parte do cenário. Mas é bom ligar o sinal de alerta. Os sinais estão aí, para quem quiser ver.












