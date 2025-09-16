Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Execução às claras
Análise

Narcoterror dá um recado sangrento às autoridades

Tudo indica que a maior facção criminosa do país encomendou assassinato cinematográfico de delegado. Ele era um dos responsáveis por colocar na prisão as maiores lideranças do PCC

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS