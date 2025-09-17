Crime da Mala: autoridades do MP, Segurança Pública e Judiciário defendem punição mais rígida para casos de esquartejamento como esse

Da esquerda para a direita: Flores (Ajuris), Souza Costa (Federasul), Saltz (MP) e Caron (SSP). Sérgio Gonzalez/Federasul / Divulgação

O chamado Crime da Mala foi catapultado da crônica policial e virou tema de um dos encontros mais tradicionais do empresariado gaúcho, o Tá na Mesa, iniciativa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Nesta quarta-feira (17), os convidados da área de segurança pública, do Ministério Público e do Judiciário debateram brechas legais que podem levar criminosos à impunidade ou a repetir padrões horrorosos. Como o esquartejamento da manicure Brasília Costa, 65 anos, que teve as partes do corpo espalhadas por Porto Alegre. O assassino e namorado dela, o publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, tinha cometido homicídio semelhante em 2015, ao matar a própria mãe a facadas e emparedá-la numa residência. Agora foi autor de outro crime hediondo.

O que chama a atenção, além da violência extrema, é que o autor dos dois crimes escabrosos ficou menos de 10 anos na prisão. Mesmo condenado a 28 anos de reclusão, Jardim foi liberado para prisão domiciliar com nove anos de pena cumprida, por ter manifestado bom comportamento enquanto preso e por ter trabalhado e desenvolvido apreço pela leitura, enquanto cumpria a sentença. É que, para cada três dias trabalhados o apenado abate um da pena e a cada livro lido são abatidos quatro dias da pena.

Filmagem mostra momento em que Ricardo Jardim deixa na rodoviária a mala com partes do corpo da namorada Divulgação / Polícia Civil

A Lei de Crimes Hediondos prevê que o condenado cumpra 40% da pena antes de sair da penitenciária para um regime mais brando. Todos os palestrantes defenderam, em maior ou menor grau, que a legislação para delitos violentos fique mais rigorosa. O Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, lembra que essa legislação já foi mais dura, mas por pressão de setores da sociedade, foi abrandada.

- É hora de rever esse procedimento. É preciso que o preso violento saiba que vai ficar mais tempo enclausurado. Que tenha receio disso, como acontece nos Estados Unidos. É necessário também agilizar o combate ao crime. Não é possível que um pedido de prisão leve um ano para ser analisado (pelo Judiciário) - comenta Saltz.

O secretário da Segurança Pública, delegado Sandro Caron, foi ainda mais incisivo e chama a legislação penal, em geral, de "frouxa". Ele ressalta que muitas pessoas querem segurança pública com padrão europeu ou japonês, mas sem os rigores desses lugares.

- No Japão a pena para um roubo é de 22 anos. Na Europa, homicida condenado a 20 anos fica mesmo duas décadas na cadeia. No Brasil, a punição é uma piada. Dia desses, na Serra, a BM prendeu pela 44ª vez um ladrão de automóveis. Não sou a favor de tolerância zero, defendo apenas prisão para crimes graves e/ou reincidentes - ilustra o secretário.

Ele e Saltz apoiam projeto aprovado na Câmara Federal que prevê que autores de crimes hediondos cumpram 80% em presídios, não os 40% atuais. O Senado ainda não votou o tema.

O presidente da Federasul, Rodrigo Souza Costa, levantou outra questão: o que fazer com psicopatas e esquizofrênicos que cometem crimes?

- Decidiram fechar os manicômios, como o Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). Mas onde vão parar os criminosos que manifestam surtos? Ficarão soltos? A sociedade precisa de respostas, não pode ficar passiva, como um rebanho, à espera do ataque do predador - critica o empresário.

Coube ao presidente da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Cristiano Vilhalba Flores, adotar uma posição moderada e dizer que mudanças na lei devem ser debatidas. Ele não firmou posição sobre o quanto é possível enrijecer as penas.