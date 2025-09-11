Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Julgamento em Brasília
Análise

Condenação de cúpula militar por golpismo é histórica

Brasil já teve muitos presidentes presos, alguns condenados, mas a iminente sentença do STF contra ex-comandantes das Forças Armadas é singular e simbólica

