Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Golpismo
Análise

Com ou sem perdão da pena, maioria dos envolvidos em  atos antidemocráticos já deixou o presídio

Grande parte dos condenados por tentativa de golpe tem ou está próximo de conseguir direito à progressão de regime prisional

