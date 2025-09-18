Com ou sem perdão da pena, maioria dos envolvidos em  atos antidemocráticos já deixou o presídio

Baderna e invasão das sedes dos Três Poderes ocorreu em 8 de janeiro de 2023 Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O acordo que é negociado no Congresso Nacional para perdoar parte das penas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 chegará tarde para a maioria. Muitos dos condenados já estão nas ruas ou a ponto de conseguir isso. Possivelmente estarão em regime semiaberto ou até em casa, quando os políticos acertarem seu destino jurídico. O benefício para eles será quitar a pena antes do prazo formal originalmente previsto e, talvez, reduzir a multa pecuniária.

São duas as principais ideias em debate na Câmara Federal e no Senado. Uma, desejada pelos seguidores de Jair Bolsonaro (PL), é anistia a todos os condenados por golpe de Estado - incluindo esse ex-presidente, que acaba de ser sentenciado a 27 anos de prisão. Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) já declararam que essa saída seria considera inconstitucional. E manteria a instabilidade no país. A outra probabilidade, mais conciliatória, é que seja aprovada apenas uma redução de penas dos envolvidos, talvez sem oposição do Supremo.

Só que as duas alternativas podem ter pouco efeito prático sobre os condenados. Conforme balanço do STF em agosto, dos 1.406 presos em flagrante em 8 de janeiro de 2023 e no dia seguinte em Brasília, por envolvimento em atos antidemocráticos, 141 estão na cadeia. Isso é cerca de 10%. Outros 44 estão em prisão domiciliar.

Qual a explicação? Primeiro, é preciso ressaltar que alguns não ficaram presos. Dos detidos em flagrante, parte foram soltos na mesma semana e 942 tiveram a prisão preventiva decretada (entre eles, 102 gaúchos). Esses ficaram vários meses na prisão.

E a situação dos que permaneceram presos também se diferencia. A maioria foi detida quando acampada em frente a quartéis do Exército, pedindo golpe militar. Para esses, que não foram surpreendidos em locais depredados, foi oferecida chance de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ficando livres após se comprometerem a não repetir os delitos e prestarem serviços à comunidade. Isso beneficiou 552, que já estão livres.

Outros 279 foram surpreendidos em envolvimento direto em invasões ou depredações de prédios públicos. Acabaram condenados por crimes graves (a eles não foi oferecida a ANPP). As penas dos condenados variam de 13 a 17 anos de prisão, dependendo do nível de envolvimento do réu nos atos violentos. Os demais aguardam julgamento. Apenas 10 foram absolvidos, até agora.

Uma das que acaba de sair do presídio é a cabeleireira Débora Rodrigues Santos, conhecida como Débora do Batom por ter pichado com batom a frase "Perdeu, mané" na estátua da Justiça, em frente à sede do STF. Presa em flagrante nas dependências do Supremo, ela foi condenada a 14 anos de prisão e foi motivo de uma inflamada campanha de libertação por parte dos bolsonaristas. Foi enviada semana passada para casa, em prisão domiciliar.

Entre os motivos para que Débora fosse liberada para cumprir pena em casa estão o fato de ter dois filhos pequenos, de ter escrito uma carta de desculpas ao Supremo, de trabalhar na prisão e ter sido aprovada no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Essa redução da pena com base em trabalho, estudo e bom comportamento (chamada remição) pode beneficiar muitos outros condenados pelos atos de 8 de janeiro, antes mesmo do Congresso aprovar anistia ou redução de penas. Um dos que está em presídio e tentou ir para regime semiaberto é o primeiro gaúcho condenado pelos distúrbios, o santa-mariense Eduardo Englert, sentenciado a 17 anos de prisão. Teve o benefício negado agora, mas o defensor dele, Marcos Azevedo, acredita que conseguirá soltá-lo em menos de um ano.

- O Eduardo foi preso dentro do Palácio do Planalto, mas não depredou nada. As filmagens provam isso. O ideal é anistia, mas redução da pena também seria razoável - ressalta o advogado, em conversa com este colunista.

A grande incógnita no Congresso é se as benesses para os envolvidos nos distúrbios de 8 de janeiro alcançarão Jair Bolsonaro. Haja debate.