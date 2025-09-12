Chance de Jair Bolsonaro ir para presídio é quase zero

Bolsonaro (primeiro no alto à esquerda) e os outros condenados no julgamento desta semana sobre tentativa de golpe de Estado. Agência Brasil / Agência Brasil

Papuda, Papuda!, gritam as pessoas de esquerda, nas concentrações em que comemoram a condenação de Jair Bolsonaro. Uma referência à penitenciária mais conhecida de Brasília, que inclusive já abrigou políticos de renome, como o ex-governador paulista Paulo Maluf. Só que as chances do ex-presidente da República ocupar uma das celas do complexo são quase zero. Se eu tivesse de apostar, zero.

As razões são múltiplas. Primeiro, por segurança. Mesmo que ele fique numa ala separada, para notáveis e isolado da massa carcerária (uma prerrogativa para ex-presidentes), sempre há risco de rebelião numa penitenciária. Isso significaria enfrentar as consequências políticas e jurídicas de expor a vida de Bolsonaro. Outro motivo pelo qual ele não deve ir para a Papuda é o histórico de saúde, com problemas intestinais crônicos decorrentes da facada que levou quando era candidato a presidente, em 2018. Sem falar nos derivados do nervosismo, como o refluxo gástrico e as crises de soluço.

Esses problemas de saúde serão alegados pelos advogados para tentar mantê-lo na prisão domiciliar, local onde está agora em razão de outro processo. Outra alegação é que tem 70 anos e aos idosos são concedidos alguns privilégios. Acontece que a pena de 27 anos dele é de reclusão, com parte substancial em regime fechado. Ou seja, em princípio não deveria ficar em casa. Só que há precedentes. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado há pouco por corrupção, conseguiu permissão do Supremo Tribunal Federal (STF) para cumprir pena em casa, mesmo que a sentença tenha sido de regime fechado. Alegou doença (bipolaridade) e idade avançada.

A grande diferença é que Collor não ameaçou ministros do Supremo e nem foi envolvido em plano de assassinato de magistrados, acusações que são feitas a Bolsonaro. O STF vai usar da prisão humanitária (e manter o ex-presidente em casa)? Ou será rigoroso, colocando-o atrás das celas?

Caso o STF negue a Bolsonaro o direito de permanecer em casa, dois locais estão preparados para recebê-lo. Um deles é uma cela na sede nacional da Polícia Federal, em Brasília, no prédio conhecido como Máscara Negra. Ali devem ficar também dois delegados da PF condenados junto com o ex-presidente, por golpe de Estado.