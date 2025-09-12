Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Condenado por golpe de Estado
Análise

Chance de Jair Bolsonaro ir para presídio é quase zero

Ex-presidente da República deve permanecer primeiras semanas como condenado em casa. Depois será decidido se continua lá, se vai para uma cela da PF ou para um quartel do Exército

Humberto Trezzi

