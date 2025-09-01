Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Julgamento em Brasília
Análise

Bom dia, presidente Bolsonaro! Bom dia, presidente Lula!

Tudo indica que pela segunda vez em uma década o Brasil vai testemunhar o brado de militantes saudando um ex-mandatário do país trancafiado, vendo o sol de trás das grades

