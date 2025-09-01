Bom dia, presidente Bolsonaro! Bom dia, presidente Lula!

Apoiadores de Bolsonaro saúdam o ex-presidente em Brasília Sergio LIMA / AFP

Às vezes anseio por um pouco de rotina política nesse Brasil varonil. Aquela tranquilidade britânica, sabe...(ou seria marasmo?) Mas os fatos insistem em se impor. As terras tupiniquins são abundantes em escândalos financeiros, suspeitas de corrupção, arroubos autoritários e, vez que outra, donos da razão dispostos a atentar contra a democracia para permanecer no poder.

Digo tudo isso porque nesta terça-feira (2) começa o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. É o primeiro de um ex-presidente acusado desse tipo de crime no Brasil, embora existam precedentes parecidos com políticos de outro escalão. Em 1935 um outro ex-capitão do Exército (como Bolsonaro) tentou sublevar os quartéis para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Luís Carlos Prestes era o nome dele e sua intentona, junto com seus companheiros do Partido Comunista, terminou mal. Foi julgado por crimes contra a segurança nacional e ficou quase 10 anos numa penitenciária, até ser libertado por uma anistia assinada pelo mesmo Getúlio Vargas que ele tentara depor.

É curioso como opostos podem ter pontos em comum. Oficiais reformados do Exército, ambos têm ideologias e propostas antagônicas: Prestes era comunista, Bolsonaro é anticomunista. Mas ambos enfrentaram julgamentos por motivo similar.

Pausa para nova reflexão: em 2018, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi condenado por corrupção em contratos da Petrobras. A condenação foi anulada depois, mas o que interessa para efeitos de comparação é que ele passou mais de 500 dias preso numa cela da Polícia Federal em Curitiba. De onde era saudado, diariamente, por militantes em megafone: "Bom dia, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula!" Entre esses admiradores, aliás, aquela que viria a se tornar a atual primeira-dama, a socióloga Janja.

Com Lula ainda na prisão, Bolsonaro se elegeu. Após um polêmico governo (em todos os sentidos), tentou a reeleição e não conseguiu. Perdeu para o mesmo Lula que amargara a cadeia. Desconsolado, Bolsonaro pôs em dúvida a lisura do pleito. Seus admiradores trancaram estradas e lotaram as frentes de quartéis, pedindo golpe militar e permanência dele no poder.

Tudo isso culminou com uma invasão de milhares de pessoas às sedes dos Três Poderes em Brasília, que foram depredadas. Tumultos que Bolsonaro garante não ter estimulado. Agora o ex-presidente enfrenta as consequências da sua omissão em relação aos atos antidemocráticos e também a acusação de que tramou impedir a posse de Lula. A se julgar pelas centenas de mensagens interceptadas, relatos de ex-assessores e volume de indícios, ruma para uma condenação. Em regime fechado.