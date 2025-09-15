Bolsonaro semeou vento e colheu tempestade

Bolsonaro (à direita) e o general Augusto Heleno (sentado), quando eram interrogados no Supremo Tribunal Federal (STF) Gustavo Moreno / STF/Divulgação

Jair Bolsonaro (PL) e seus principais assessores foram condenados, na semana passada, com base numa lei que eles mesmos apoiaram. Pensavam, ao aprovar a legislação, em conter excessos cometidos por alguns de seus adversários de esquerda, como a invasão de prédios públicos.

A história vem de longe. Durante décadas vigorou no Brasil a Lei de Segurança Nacional (LSN), principal instrumento da ditadura militar (1964-1985) para colocar na cadeia seus oponentes. A democracia foi restabelecida quarenta anos atrás e integrantes de diversos partidos pediram a revogação dessa legislação, considerada autoritária.

Só que alguns desses que pediam a revogação da LSN endossavam manifestações violentas, como ocupações do Legislativo ou de prédios públicos. Na época dos protestos dos black blocs, em 2013, alguns manifestantes envolvidos em quebra-quebra foram enquadrados na LSN.

Ao assumir a Presidência da República, em 2019, Bolsonaro concordou com o fim da LSN, desde que ela fosse sucedida por uma legislação igualmente dura. A justificativa: o país vinha de um período fértil em invasões, sobretudo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Um dos locais invadidos, aliás, foi o Senado.

A opção oferecida por Bolsonaro foi endossar uma lei definindo tipos penais quanto ao Estado Democrático de Direito, com penas bem altas. É a chamada Lei de Crimes Contra a Democracia, de número 14.197/21, sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021 e que colocou punições anteriormente previstas pela LSN para dentro do Código Penal. Ela preconiza prisão de até 12 anos para os que atentam contra as instituições democráticas.

Entre os que assinaram a sanção da nova legislação, em 1º de setembro de 2021, estão Bolsonaro, seu então ministro da Justiça Anderson Torres, o então ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno Ribeiro.

Todos esses signatários das medidas duras contra distúrbios que violam a democracia acabaram condenados na semana passada por tentativa de golpe de Estado e por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, previstas no artigo 359 da lei que eles próprios sancionaram. Eles também foram condenados pela baderna com destruição de patrimônio público registrada nas sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Pode-se discutir se Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno e Braga Netto deveriam ser sentenciados pela destruição de 8 de janeiro, já que não estavam fisicamente no local dos acontecimentos. As defesas alegam que eles não participaram e sequer endossaram aquelas manifestações radicais. Mas o fato é que todos foram condenados pelo mesmo tipo de crime que queriam ver punido com penas altíssimas, sancionadas por eles. Ironias do destino, que lembram o ditado: quem semeia ventos, colhe tempestades.