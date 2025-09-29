Assassinato em Canoas completa 20 anos sem solução

Sérgio Gabardo, segurando a foto do filho assassinado em 2005 Andréa Graiz / Agência Estado

Há duas décadas o empresário do ramo de transporte Sérgio Mário Gabardo publica, em 29 de setembro, um anúncio em jornais. A peça publicitária é feita e paga para cobrar das autoridades uma solução para o assassinato do seu filho Mário Sérgio Gabardo, 20 anos. O rapaz foi morto a tiros nessa data, em 2005, no trajeto entre a faculdade de Direito que cursava em Canoas (Região Metropolitana) e a casa de um amigo.

Apesar de jovem, Gabardo coordenava a frota de mais de 200 caminhões do pai e se preparava para assumir os negócios da família. São duas décadas em que o pai dele tenta descobrir quem puxou o gatilho - o caso acabou arquivado sem chegar nesta resposta.

Nesta segunda-feira (29), Gabardo pai publicou mais uma vez o anúncio. São palavras cortantes, sintetizadas aqui. "Vinte anos, pensem o que são vinte anos. Duas décadas, mais de sete mil dias. Para nós, é a exata medida do fracasso da justiça e do silêncio das autoridades. Essa não é a história de uma família de luto, é o retrato de uma sociedade que se acostumou com a morte. A impunidade é que mantém os assassinos do nosso filho livres. Exigimos a sua indignação...A justiça que hoje nos é negada é a segurança que amanhã faltará aos seus".

Procuramos Sérgio Gabardo. Ele lembra que logo após o crime, participou de protestos - alguns deles com os caminhões da empresa. Carregou faixas e vestiu camisetas com a foto do filho. Desde o início, defendia que não se tratava de um latrocínio (roubo com morte), como suspeitava investigação, e sim um assassinato. Isso porque o filho não carregava valores quando foi morto, nada foi roubado. Mas o caso acabou arquivado, sem indícios da autoria.

- Não tenho dúvidas que fizeram uma represália contra mim, pelos negócios. Não me meto em coisa errada, estou convencido que foi por isso - desabafa.

Falamos também com um dos últimos policiais de quem Gabardo cobrou, o delegado Fábio Motta Lopes, ex-subchefe de Polícia e hoje radicado no Interior. Ele lamenta a falta de esclarecimento do caso e diz que, apesar dos altos índices de elucidação de homicídios, alguns acabam sem solução. Procuramos também o Departamento de Homicídios da gestão atual, que ainda não comentou o episódio.





O CASO





- Na noite de de 29 de setembro de 2005, o estudante de Direito da PUC-RS Mário Sérgio Gabardo saiu da faculdade e foi até a casa um amigo na Rua Tomé de Souza, em Canoas, para participar de um churrasco.

- Ao estacionar o Peugeot 307, foi abordado por um homem armado que saiu de um Ka prata. O bandido disparou antes mesmo de anunciar o assalto. Baleado, Mário arrancou o carro em alta velocidade, mas bateu em uma árvore.

- O caso foi tratado pela polícia como latrocínio (roubo com morte), mas a investigação não conseguiu apontar suspeitos, e o caso acabou arquivado.

- Na época, o Ministério Público, responsável pelo arquivamento do inquérito, afirmou que todas as informações recebidas foram investigadas.

- Em outubro de 2013, após cobrança de Sérgio Gabardo ao governo estadual, autoridades prometeram tentar reabrir o caso.