Argentina, 1985. Brasil, 2025

Bolsonaro (de terno) e Mauro Cid (de farda) estão ente os réus por tentativa de golpe de Estado Alan Santos / PR/Divulgação

Argentina, 1985 é o nome de um filme estrelado pelo onipresente ator Ricardo Darín, que mostra como os chefes da junta militar mais sanguinária que pisou na América Latina foram julgados. As sessões no tribunal resultaram na condenação de cinco chefes das Forças Armadas responsáveis por uma ditadura inaugurada em 1976 na Argentina. Foram considerados culpados pela tortura e/ou assassinato de 709 pessoas e sentenciados à prisão quatro generais e um almirante, alguns com prisão perpétua.

Entre os condenados figurou o ex-presidente Jorge Rafael Videla, general com prisão decretada para a vida toda e que morreu na cadeia. Era o líder da trinca das Forças Armadas que assumiu o poder na Argentina por meio de um golpe de Estado e derrubou a presidente Isabelita Martinez de Perón, em meados dos Anos 1970. Pois o Brasil está em meio ao julgamento de um grupo que também é acusado de planejar um golpe para se manter no governo, entre 2021 e 2023. Estão no banco dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus colaboradores mais próximos, vários deles militares ou ex-integrantes do Exército e da Marinha.

Existem importantes diferenças entre os dois casos. Na Argentina, os militares foram acusados, oficialmente, de exterminar pelo menos 8,9 mil oponentes políticos, embora há quem estime em 30 mil os assassinados. As ordens de aniquilamento atingiam esquerdistas, seus familiares, amigos e todos que tivessem contato com eles, concluíram as investigações.

Cena do filme Argentina, 1985, com Ricardo Darin (de óculos) Amazon Prime Video / Divulgação

No Brasil os acusados de golpe não serão julgados por mortes, até porque a derrubada violenta do governo eleito não se consumou. Só que apenas o fato de tentarem um golpe já é crime previsto pelo Código Penal (com pena de quatro a 12 anos de reclusão). E existem depoimentos, gravações e mensagens trocadas entre bolsonaristas que indicam planejamento para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inclusive mediante assassinatos de autoridades. A Procuradoria-Geral da República (PGR) assegura que o golpe só não se concretizou pela recusa de parte das Forças Armadas em aderir à ruptura institucional.

O réu mais notório do grupo que está sendo julgado agora, Bolsonaro, nunca escondeu suas ideias. Em 1986, quando ainda era tenente do Exército, foi submetido a um julgamento interno nas Forças Armadas por esboçar croquis com planos de explodir bombas em quartéis, como protesto contra os baixos salários. Ele também foi detido por 15 dias e teve recomendada, pelos superiores imediatos, sua expulsão.

A investigação foi encaminhada ao Superior Tribunal Militar, que desconsiderou os laudos sobre desenhos das bombas (feitos pela PF), chamou as provas de inconclusivas e absolveu Bolsonaro, que acabou transferido para a reserva em 1988. Como era praxe, ele foi promovido a capitão na hora da aposentadoria.

Eleito deputado federal, em 1999 Bolsonaro voltou a dizer que a democracia fragilizava o país. Defendeu no programa Câmera Aberta (TV Bandeirantes) o fechamento do Congresso "e a morte de uns 30 mil, começando por Fernando Henrique Cardoso" (na época, presidente do Brasil). Na opinião dele, só assim o Brasil poderia mudar.

Esse é o mesmo Bolsonaro que agora diz que jamais atentou contra as instituições democráticas e se afirma perseguido pela Justiça. Além dele, devem ser julgados este ano pelo STF, por tentativa de golpe, outros 32 réus, dos quais 22 são militares. Caso sejam condenados, o Brasil seguirá os passos da Argentina, ainda que décadas depois.



