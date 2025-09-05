A falta que faz uma prisão perpétua

Ricardo Jardim (de azul), logo após ser preso. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Existem fartos indícios de que Ricardo Jardim é um psicopata, além de assassino. Ele foi filmado entregando a mala com partes do corpo da namorada num bagageiro da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Informalmente, ao ser detido por agentes do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, confessou que retalhou a mulher. Outros pedaços foram espalhados no bairro Santo Antônio, em outra parte da cidade.

O surpreendente, como revelou a repórter Adriana Irion, é que Jardim está condenado a 28 anos por outro crime bárbaro: o assassinato da própria mãe, Vilma Jardim, em 2015. Na época com 76 anos, ela foi morta com 13 facadas e depois concretada num armário. O objetivo, segundo concluiu a Polícia e decidiu a Justiça, foi ficar com R$ 400 mil de um seguro de vida do pai e recebido pela mãe.

Como Jardim estava solto, apesar do crime hediondo cometido há 10 anos, os policiais civis desconfiaram que poderia ter repetido o padrão. Suspeita confirmada após checarem as imagens, que mostram ele despachando a mala macabra na rodoviária.

A questão que me surge à mente (e na de muitas pessoas) é como um assassino capaz de concretar a própria mãe num armário foi solto, menos de uma década após o crime? Conforme os policiais, ele foi liberado em 2024 para cumprir pena no regime semiaberto (saindo nas ruas durante o dia).

Proposta recente de mudança na legislação penal, aprovada pela Câmara dos Deputados em julho de 2025 e que ainda precisa ser apreciada pelo Senado, prevê que, em caso de crime hediondo, um assassino seja obrigado a cumprir 80% da pena antes de progredir de regime. Agora é de 40%, o que teria propiciado a Jardim requisitar a ida para o semiaberto, após cumprir nove anos numa penitenciária e conseguir remissão de parte da pena, ao trabalhar no presídio.

Mas a progressão não é apenas matemática. É analisado o comportamento do preso, antes de abrandar o regime de cumprimento da pena. Será que Jardim simulou ser uma boa pessoa, tranquila? É possível. Psicopatas, como talvez seja o caso dele, costumam ser manipuladores. Dissimulados.

O fato é que Jardim voltou às ruas, deixou de se apresentar para colocar tornozeleira eletrônica (exigência da Justiça) e, menos de um ano depois, matou a namorada e espalhou seus pedaços pela cidade. É nessas horas que cresce o clamor da população pela pena de morte.